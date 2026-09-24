Tiroler Seniorinnen dreist um Ersparnisse gebracht: Falsche Polizistin verurteilt

Wegen einer niederträchtigen Tat wurde am Donnerstag eine 25-Jährige am Landesgericht wegen schweren Betruges verurteilt. Die Frau hatte im Rahmen einer kriminellen Vereinigung als falsche Polizistin Senioren unter Vorspiegelung angeblich drohender Straftaten über 230.000 Euro herausgelockt. Dafür kam sie sogar per Taxi von Frankfurt nach Tirol.