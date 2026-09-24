Trauer in der Skisprung-Familie: Nachwuchs-Talent kommt bei Unfall ums Leben

Große Bestürzung in der internationalen Skisprung-Familie: Der französische Nachwuchs-Skispringer Nathan Géhin kam am 19. September im Alter von nur 16 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der Französische Skiverband (FFS) bestätigte diese tragische Nachricht inzwischen in den sozialen Netzwerken.

„Der Französische Skiverband hat mit tiefer Bestürzung vom plötzlichen Tod von Nathan Géhin erfahren, eines jungen Skispringers aus den Vogesen, der bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam. Der Verband spricht seiner Familie, seinen Angehörigen sowie allen Mitgliedern seines Vereins, die von diesem Unglück schwer getroffen sind, sein tiefstes Mitgefühl aus. In dieser schmerzvollen Zeit sichert der Französische Skiverband ihnen seine volle Unterstützung zu und spricht ihnen sein aufrichtiges Beileid aus“, schrieb der FFS auf Facebook.