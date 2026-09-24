Spannende Sitzung steht an
Politisches Tauziehen um die Zukunft: Fügen und Fügenberg vor weitreichender Entscheidung
Das Fügenberger Gemeindeamt. Wird hier künftig stattdessen eine dreigruppige Kinderkrippe ihren Sitz haben?
© Angela Dähling
Die Gemeinde Fügen strebt eine Verwaltungskooperation mit der Nachbargemeinde Fügenberg an. Donnerstag wird in Fügenberg über einen Grundsatzbeschluss abgestimmt, der dortige Bürgermeister sieht das kritisch. Danach steht die Wahl des neuen Vizebürgermeisters an. Die Gerüchteküche brodelt.
Kommentare