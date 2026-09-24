Spannende Sitzung steht an

Politisches Tauziehen um die Zukunft: Fügen und Fügenberg vor weitreichender Entscheidung

Das Fügenberger Gemeindeamt. Wird hier künftig stattdessen eine dreigruppige Kinderkrippe ihren Sitz haben?
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Angela Dähling

Von Angela Dähling

Die Gemeinde Fügen strebt eine Verwaltungskooperation mit der Nachbargemeinde Fügenberg an. Donnerstag wird in Fügenberg über einen Grundsatzbeschluss abgestimmt, der dortige Bürgermeister sieht das kritisch. Danach steht die Wahl des neuen Vizebürgermeisters an. Die Gerüchteküche brodelt.

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