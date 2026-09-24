Von der Stadt aufs Land
Freiwillig am Bauernhof in Tirol: Hier kann Heidi ihre Tierliebe voll ausleben
Heidi mit Bäuerin Angela Rogl, die den anfangs recht rabiaten Martin in Schach hält. Den Stall im Hintergrund mistet die junge Grazerin regelmäßig aus.
© Catharina Oblasser
Studentin Heidi Kurz hilft auf einem Kalser Bauernhof bei der täglichen Arbeit. Die Familie hat Pferde, Hasen, Schafe, Ziegen, Gänse, Katzen und Hunde – und Heidi liebt sie alle. Nur bei Gänserich Martin musste sie sich erst Respekt verschaffen.
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