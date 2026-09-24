Neue Generation startet durch: 31 Lehrlinge beginnen Ausbildung bei Plansee Group

Seit über 100 Jahren bildet die Plansee Group Fachkräfte aus. Kürzlich wurden 31 junge Talente offiziell in die Unternehmensfamilie aufgenommen. Auch die gestellten Erwartungen wurden klar formuliert.

Breitenwang – 31 junge Frauen und Männer starteten vor wenigen Tagen in den Berufsfeldern Elektro-, Werkstoff- und Metalltechnik mit einer Lehre bei der Plansee Group. Damit stehen aktuell rund 110 Jugendliche im Unternehmen in Ausbildung.

In seiner Begrüßung erinnerte Joachim Resch, Abteilungsleiter für Aus- und Weiterbildung, an die lange Tradition der Lehrlingsausbildung. Erst kürzlich habe ihn eine Mutter gefragt, ob die Lehrlinge nach ihrem erfolgreichen Abschluss in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden. Seine Antwort darauf ist eindeutig: „Die Plansee Group bilde junge Menschen aus, um sie als Fachkräfte bei Plansee oder Ceratizit langfristig zu halten.“

Erfolg und Erwartung

Stolz zeigte sich auch Stefan Schlichtherle, Leiter der Fachberufsschule: „In den vergangenen 105 Jahren wurden an diesem Standort 2300 Lehrlinge ausgebildet. Damit diese Erfolgsgeschichte weitergeht, brauchen wir euch.“

Stefan Schlichtherle, Leiter der werkseigenen Fachberufsschule, fand klare Worte. © Rolf Marke

Schlichtherle richtete klare Erwartungen an die neuen Lehrlinge: Motivation, Lernbereitschaft und Interesse am gewählten Beruf seien ebenso wichtig wie Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Respekt sowie ein Bewusstsein für Arbeitssicherheit und Engagement in der Berufsschule.

Vorstandsmitglied Andreas Schwenninger stellte den Gästen die Plansee Group und ihre internationale Ausrichtung vor. Anhand aktueller Herausforderungen auf den globalen Rohstoffmärkten verdeutlichte er die Bedeutung von Innovation und langfristigem Denken. „Jedes Unternehmen durchläuft einen Lebenszyklus. Einer der häufigsten Gründe, warum sie langfristig nicht erfolgreich bleiben, ist mangelnde Innovationsfähigkeit“, so Schwenninger. Er ermutigte die neuen Lehrlinge, Verantwortung für die Zukunft des Unternehmens zu übernehmen.

Jetzt wird es ernst: 31 neue Lehrlinge starten ihre Ausbildung am Standort Reutte der Plansee Group. © Rolf Marke