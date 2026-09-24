Zwei Flüsse, ein Gedanke: Vortrag über Lechweg und Iseltrail in Anras

Vier Vortragende berichten ab 19.30 Uhr im Kultursaal Anras über den Lechweg und den Iseltrail, die touristischen Erfolgskonzepte in Osttirol und im Außerfern. Beiden gelingt es, Naturschutz und Naturerlebnis mit nachhaltiger touristischer Wertschöpfung zu verbinden.

Anras – Eine wenig schöne Seite von Tirol als Tourismusland sind endlose Autokolonnen bis in die hintersten Täler hinein, künstliche Skipisten in schneeloser Landschaft, grölendes Partyvolk und gestresste Einheimische, denen das alles zu viel wird. Es gibt aber auch eine andere Seite: Tourismus im Einklang mit der Natur und den in dieser Natur lebenden Menschen.

Herausragende Beispiele dafür sind der Lechweg und der Iseltrail, zwei vielbeachtete touristische Erfolgskonzepte. Der Verein Pfleghaus Anras lädt am 24. September zum Vortrag „Lechweg und Iseltrail – Zwei Flüsse, ein Gedanke“. Den beiden Projekten gelingt es, Naturschutz und Naturerlebnis mit touristischer Wertschöpfung zu verbinden. Der Naturraum ist bei beiden nicht die Kulisse des touristischen Angebots, sondern dessen Mittelpunkt.

Der Lechweg. © Verein Lechweg/Daniela Pfefferkorn

Um daraus jedoch eine funktionierende touristische Marke zu machen, brauchte es Visionäre. Beim Iseltrail waren es Franz Theurl und Walter Hopfgartner, beim Lechweg Michael Kohler und Daniela Pfefferkorn. Bei dem Vortrag im Rahmen von „Kultur aus dem Pfleghaus“ stellen sie am 24. Oktober ihre unterschiedlichen Wege und gemeinsamen Erfahrungen vor.

Franz Theurl und Walter Hopfgartner (links), Michael Kohler und Daniela Pfefferkorn. © Pfleghaus

Wie entsteht aus Wasser, Landschaft und einer starken Idee ein touristisches Angebot, das Gäste wie Einheimische begeistert und zugleich respektvoll mit der Natur umgeht? Wie schafft man es, all die unterschiedlichen Interessen – Gemeinden, Wegemanager, Naturpark, Gastgeber, Gastronomiebetriebe und weitere Partner – unter einen Hut zu bringen? Was braucht es, damit ein Weg langfristig funktioniert? Und was können die beiden Regionen voneinander lernen?

„Lechweg und Iseltrail – Zwei Flüsse, ein Gedanke“, 24. September, 19.30 Uhr, im Kultursaal Anras.