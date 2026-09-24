Fahrer verletzt: Lkw-Kabine prallte bei Tunnelbaustelle in Fließ gegen die Decke

Bei einer Tunnelbaustelle in Fließ hat sich am Mittwoch gegen 19 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 29-Jähriger fuhr mit einem Lkw durch das Südportal in den Tunnel ein, wobei die Lademulde des Fahrzeugs noch ausgeklappt war.

Dabei blieb die Mulde am Tunnelportal hängen. Dadurch wurde der Lkw beziehungsweise die Fahrerkabine angehoben und prallte gegen die Tunneldecke. Der 29-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades.