Innsbrucker Brennholzaktion startet am 1. Oktober: So funktioniert die Förderung

Wer in Innsbruck mit Holz heizt und nur über ein geringes Einkommen verfügt, kann ab 1. Oktober wieder Unterstützung beantragen. Die Brennholzaktion des Innsbrucker Hilfswerks stellt berechtigten Haushalten Brennholz im Wert von 150 Euro zur Verfügung. Die Details im Überblick.

Wer kann die Unterstützung beantragen?

Die Brennholzförderung richtet sich ausschließlich an einkommensschwache Haushalte in Innsbruck. Maßgeblich ist das monatliche Netto-Haushaltseinkommen.

Folgende Einkommensgrenzen gelten (monatliches Netto-Einkommen):

1850 Euro für Alleinstehende

2450 Euro für Ehepaare oder Lebensgemeinschaften

2200 Euro für Alleinerziehende mit einem Kind

2800 Euro für Familien mit einem Kind

Für jedes weitere Kind erhöht sich die Grenze um 360 Euro, für jede weitere erwachsene Person im Haushalt um 604 Euro.

Was wird gefördert?

Die Unterstützung erfolgt nicht als Geldleistung, sondern ausschließlich in Form von ofenfertigem Brennholz.

Pro bewilligtem Antrag können Haushalte Brennholz im Wert von 150 Euro beziehen. Das entspricht 15 Kartons mit jeweils zehn Kilogramm Holz.

Die Unterstützung beinhaltet Brennholz im Wert von 150 Euro. © Stadt Innsbruck/I. Ullmann

Wann und wie kann der Antrag gestellt werden?

Anträge können vom 1. Oktober bis einschließlich 30. November 2026 eingebracht werden.

Möglich ist dies persönlich im Büro des Innsbrucker Hilfswerks im Rathaus oder per E-Mail an einmalige-unterstuetzung@innsbruck.gv.at. Das Antragsformular steht außerdem online auf der Website der Stadt Innsbruck zum Download bereit.

Wie komme ich zum Brennholz?