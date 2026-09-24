Adlerfest Hoch-Imst: Wein, Kinderprogramm und Spendenaktion

Am Sonntag, dem 27. September, findet in Hoch-Imst das 17. Tiroler Adlerfest statt. Besucher erwarten Unterhaltung für die ganze Familie, erstmals eine Weinverkostung und eine Spendenaktion für die Krebsforschung.

Imst – Die Imster Bergbahnen organisieren das traditionelle Fest zusammen mit dem Alpine Coaster Imst, der Outdoorregion Imst und umliegenden Hütten. Ein vielfältiges Programm verspricht Unterhaltung für alle Altersgruppen.

Eine Neuerung bildet die Weinverkostung bei der UAlm. Sechs österreichische Winzer präsentieren verschiedene Rot-, Weiß-, Rosé- und Perlweine. Die Weinkellerei Meraner und die UAlm laden dazu ein.

Für Kinder gibt es zahlreiche Attraktionen. An der Talstation zeigt die Stadtfeuerwehr Imst ihr Rüstfahrzeug, inklusive eines Wettbewerbs. Bei der Mittelstation und der UAlm warten Kinderschminken, die Spielekiste und ein Zauberkünstler.

Die Stadtfeuerwehr Imst beteiligt sich ebenfalls am Programm des Adlerfestes. © FF Imst/Halfinger

Musikalisch unterhält die Stadtmusik Imst ab 14 Uhr bei der UAlm. Die UAlm und die Latschenhütte bieten herbstliche Speisen an. Bei der Bergrettungshütte gibt es Kaffee und Kuchen. Die Muttekopfhütte bleibt wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Die Imster Stadtmusik sorgt für die musikalische Umrahmung. © Thomas BÃ¶hm Photographie Imst

Die Imster Bergbahnen setzen ihr soziales Engagement fort. Pro Besucher spenden sie einen Euro an die Krebsforschung am Krankenhaus Zams. Diese Aktion knüpft an die Spendenpremiere des Vorjahres an.

Auch der Alpine Coaster lädt am Sonntag zu einer rasanten Talfahrt ein. © Imster Bergbahnen/Rudi Wyhlidal