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Firmenlauf, Almkäseolympiade und düstere Visionen: Das ist am Wochenende los in Tirol
Firmenfitness, Feinkostfest und Filmfantasien: Zwischen Firmenlauf, Almkäseolympiade und einem Videodrome-Screening ist für jeden Geschmack etwas dabei.
© Springer, TVB Paznaun - Ischgl, imago/Grant
Seit Mittwoch heißt es offiziell: Der Herbst ist da. Aber mit Blick auf die Veranstaltungen am Wochenende kann von einem Herbsttief nicht die Rede sein. In Galtür steht alles im Zeichen des Käses, zudem steht der Firmenlauf an. Und Innsbruck lässt bei den Aural Visions die Grenzen zwischen den Kunstformen verschwimmen.
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