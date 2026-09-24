Firmenlauf, Almkäseolympiade und düstere Visionen: Das ist am Wochenende los in Tirol

Seit Mittwoch heißt es offiziell: Der Herbst ist da. Aber mit Blick auf die Veranstaltungen am Wochenende kann von einem Herbsttief nicht die Rede sein. In Galtür steht alles im Zeichen des Käses, zudem steht der Firmenlauf an. Und Innsbruck lässt bei den Aural Visions die Grenzen zwischen den Kunstformen verschwimmen.