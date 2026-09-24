Reh auf Fahrbahn löste Unfallserie in Kössen aus: Zwei Verletzte

Gleich zwei Verkehrsunfälle beschäftigten am frühen Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte in Kössen. Ausgelöst wurden die Unfälle auf der Walchseestraße wegen eines Wildwechsels. Bei den beiden Kollisionen wurden ein Beifahrer sowie ein Pkw-Lenker verletzt.

Kössen – Ein auf der Fahrbahn stehendes Reh hat am Donnerstagmorgen auf der Walchseestraße bei Kössen eine Unfallserie ausgelöst. Zunächst kam es zu einem Auffahrunfall, wenig später prallte ein weiterer Pkw gegen ein abgestelltes Absicherungsfahrzeug.

In den Auffahrunfall um 4.30 Uhr waren ein Klein-Laster und ein Pkw verwickelt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Klein-Lkw von einem 45-jährigen aus Ungarn gelenkt, der auf der Walchseestraße von Walchsee kommend in Richtung Kössen unterwegs war.

Im Bereich Bichlbach musste er das Fahrzeug plötzlich anhalten, da ein Reh auf der Fahrbahn stand. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer konnte trotz Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten – das Auto knallte in das Heck des Kleinlasters. Der 20-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt, sein gleichaltriger Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

Absicherungsfahrzeug übersehen

Im Zuge der Absicherungsmaßnahmen kam es wenig später zu einem weiteren Unfall. Eine 28-jährige Österreicherin hatte in Fahrtrichtung Kössen/Bichlach ein Warndreieck aufgestellt und ihren Pkw zwischen der Unfallstelle und dem Warndreieck auf der Fahrbahn positioniert. Um den nachkommenden Verkehr rechtzeitig auf die Unfallstelle aufmerksam zu machen, hatte die 28-Jährige ihr beleuchtetes Auto mit der Front in Richtung des ankommenden Verkehrs abgestellt, zudem war die Warnblinkanlage eingeschaltet. Um sich selbst sichtbar zu machen, hatte sich die 28-Jährige eine Warnweste angezogen.

Trotz Beleuchtung und Warndreieck wurde der abgestellte Pkw übersehen. Ein 18-jähriger Einheimischer, der von Kössen/Durchenin Richtung Bichlbach fuhr, krachte frontal gegen das Auto der 28-Jährigen. Der junge Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

30-minütige Totalsperre