Nach Liebes-Outing: Wer ist der neue Freund an der Seite von Superstar Vonn?

Die Spatzen pfiffen es schon seit mehreren Monaten von den Dächern, am Mittwoch machte es Lindsey Vonn offiziell: Der US-Superstar hat einen neuen Freund! Auf Instagram veröffentlichte die Olympiasiegerin Bilder von ihrem Sommer, darunter Fotos wie sie schwer verliebt mit Matthieu Bailet knutscht, kuschelt und ihren Urlaub verbringt.

Doch wer ist der neue Mann an der Seite der 40-jährigen Amerikanerin? Matthieu Bailet ist 30 Jahre alt, Franzose und ebenfalls Skifahrer. Bereits 2016 machte er zum ersten Mal in der Ski-Szene auf sich aufmerksam, als er bei der Junioren-WM in Sotschi Gold im Super-G eroberte. Bailet verwies dabei die heutigen Stars James Crawford (CAN) und Marco Odermatt (SUI) auf die Plätze.

Der ganz große Durchbruch blieb dem Franzosen, der aus Nizza stammt, in den Folgejahren verwehrt. Neben zwei nationalen Meistertitel kann der Speed-Spezialist bei 115 Weltcup-Rennen immerhin ein Podestplatz vorweisen (Super-G Saalbach/März 2021). Wenige Wochen zuvor raste er bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel drei Mal in die Top Ten. In der vergangenen Saison konnte er nur einmal in Gröden aufzeigen (5. Platz im Super-G).

Die Karriere des Franzosen war aber auch von zahlreichen Rückschlägen gekennzeichnet. So etwa verletzte er sich bei seinem ersten Rennen auf dem berüchtigten Stelvio in Bormio bei einem Sturz schwer und zog sich dabei eine Schulterluxation und mehrere Brüche in einem Schultergelenk zuzog. Fünf Jahre später stürzte er am gleichen Ort erneut – Gehirnerschütterung und Kreuzbandriss!

Privat musste Bailet als Kind einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Im Alter von neun Jahren verlor er seine Mutter, die bei einem Skiunfall ums Leben kam. „Damals trugen wir keine Helme. Auf der Piste gab es eine Holzbarriere. Sie wurde am Kopf getroffen“, erklärte er vor einigen Jahren in einem Interview gegenüber 20 Minutes. Und weiter: „Es war eine sehr schwere Zeit, aber heute sehe ich es als etwas Kraftvolles, eine besondere Verbindung zum Skifahren.“

Die aktuellen Schnappschüsse waren übrigens nicht die ersten gemeinsamen Bilder auf Instagram. Bereits im März 2024 posierte er – noch als Fan – beim Weltcupfinale in Saalbach. „Obwohl ich letzten Sonntag kein Rennen bestreiten konnte, hatte ich die Ehre, den großen Champion Lindsey Vonn wiederzusehen“, schrieb Bailet damals. Jetzt schreibt er Vonn als Freund … (TT.com)