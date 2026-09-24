Beim Deutschlernen helfen: Sprachbuddys für Osttirol gesucht

Das Freiwilligenzentrum Osttirol sucht gemeinsam mit der Caritas Freiwillige – sogenannte „Sprachbuddys“ – die Menschen beim Deutschlernen begleiten möchten. Bevor sie starten, nehmen sie an einer kostenlosen Schulung teil.

Lienz – Das Freiwilligenzentrum Osttirol sucht gemeinsam mit der Caritas Freiwillige, die Menschen beim Deutschlernen begleiten möchten. Als Sprachbuddy trifft man sich regelmäßig mit einer Person, übt gemeinsam Deutsch und spricht über Alltagsthemen. Auch die Vorbereitung auf eine Sprachprüfung kann Teil der Treffen sein.

Das Sprachtandem ersetzt keinen Sprachkurs, sondern hilft dabei, das Gelernte anzuwenden und beim Sprechen sicherer zu werden. Bei einer Online-Schulung erhalten die Freiwilligen Grundlagen zu Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache sowie Informationen zum Umgang mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Die Schulung startet am 6. Oktober und umfasst fünf Termine.

Ein bis zwei Stunden pro Woche

Die Treffen finden in öffentlichen Räumen statt, zum Beispiel in einer Bücherei oder im Café am MCI Campus Lienz. Welche Themen besprochen werden und wie die Treffen ablaufen, vereinbaren die Tandempartner gemeinsam. Für das Sprachtandem sind etwa ein bis zwei Stunden pro Woche über einen Zeitraum von zwei bis vier Monaten vorgesehen.

Auch die Freiwilligen selbst profitieren von den Begegnungen. Sie lernen neue Menschen kennen, bekommen Einblicke in andere Lebenswelten und sammeln Erfahrungen im direkten Austausch. „Beim Sprachtandem geht es nicht nur ums Deutschlernen. Es entstehen Begegnungen auf Augenhöhe, bei denen beide Seiten voneinander lernen. Genau das macht freiwilliges Engagement so wertvoll“, sagt Simone Ortner-Trebo, Leiterin des Freiwilligenzentrums Osttirol.