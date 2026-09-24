Schulversuch ab 2027/28
Sechsjährige Volksschule: Wie Minister Wiederkehr den Schulversuch startet
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ist davon überzeugt, dass ein späterer Wechsel von Kindern in AHS oder Mittelschule viele Vorteile hat.
© TT/Falk
Bildungsminister Christoph Wiederkehr will mindestens fünf Schulen in drei Bundesländern gewinnen, um das System zu testen. Informell hätten schon viele Standorte Interesse bekundet, heißt es im Ministerium. Die Bewerbungsfrist läuft ab sofort bis 16. Oktober.
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