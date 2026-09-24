Treffen der Giganten: US-Präsident Trump empfing Chinas Staatschef Xi

Donald Trump begrüßte Chinas Staats- und Parteichef persönlich am Flughafen. Trump lädt zum Staatsbankett mit Tech-Bossen im Weißen Haus.

Ein Besuch zwischen Prunk, Schmeicheleien und harten Bandagen. Ein Treffen zweier Großmächte, das die Welt von morgen bestimmen könnte. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und seine Ehefrau Peng Liyuan landeten am Mittwochabend Ortszeit auf dem Militärflugplatz Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington. Empfangen wurden sie dort von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania höchstpersönlich. Dass der US-Präsident einen ausländischen Staats- oder Regierungschef selbst am Flughafen empfängt, ist die absolute Ausnahme und zeigt, wie hoch der Besuch von Xi eingeschätzt wird.

US-Präsident Trump und First Lady Melania Trump begrüßten Chinas Staatschef und seine Ehefrau Peng Liyuan persönlich. © AFP/Smialowski

Die Präsidenten tauschten am Fuß der Flugzeugtreppe ein paar Worte, ehe Kinder Xi und seiner Frau Blumensträuße überreichten. Nach einem kurzen Gang über den roten Teppich spielte eine Militärkapelle die Nationalhymnen beider Länder. Während der US-Hymne flogen Bomber vom Typ B1 über die Gäste der Zeremonie. Anschließend verließen die Staatschefs in unterschiedlichen Autos das Rollfeld.

Xi spricht von Partnerschaft

Auf der Agenda des Treffens steht neben dem Handelsstreit beider Länder auch die Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Zudem werden Trump und Xi auch über globale Konflikte wie den Iran-Krieg und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sprechen.

Xi sprach sich nach seiner Ankunft für eine partnerschaftliche Beziehung zu den USA aus. China und die USA sollten Partner und keine Rivalen sein, meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag. Der Besuch werde mit gemeinsamen Anstrengungen sicher fruchtbar verlaufen, erklärte Xi in einer schriftlichen Mitteilung. Er freue sich auf einen tiefgehenden Austausch mit US-Präsident Donald Trump und darauf, die konstruktiven Beziehungen der strategischen Stabilität zu bereichern.

Einigung auf weitere Zollpause

„Die historische Notwendigkeit der friedlichen Koexistenz zwischen China und den USA hat sich nicht geändert“, sagte Xi weiter. Er sei zuversichtlich, dass beide Länder in der neuen Ära den richtigen Weg finden könnten, um miteinander auszukommen.

Noch bevor die Gespräche der beiden Präsidenten begonnen haben, verkündete US-Finanzminister Scott Bessent bereits eine erste Einigung: Das am 10. November auslaufende Busan-Abkommen, das eine Pause für Zusatzzölle im Handelsstreit zwischen den beiden Ländern vorsieht, sei um zwei Monate bis zum 10. Jänner verlängert worden. „Wir haben uns heute getroffen, um auszuloten, ob wir ein größeres Abkommen anstelle einer Reihe kleinerer Schritte erreichen können“, sagte Bessent dem Sender Fox News nach einem Treffen mit dem chinesischen Vizeregierungschef He Lifeng.

Bankett mit Tech-Bossen