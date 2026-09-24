Lizenz zum Verteidigen: Betreiber von Infrastruktur sollen Drohnen abwehren können

Die Bundesregierung kündigt neue gesetzliche Möglichkeiten an. Ein Drohnen-Lagezentrum soll wesentliche Informationen zusammenführen.

Die Vorfälle am Flughafen Leipzig haben weit über Deutschland hinaus die Alarmglocken schrillen lassen: In der Nähe ukrainischer Frachtflugzeuge waren mit Sprengstoff bestückte Drohnen aufgetaucht. Die Drahtzieher saßen vermutlich in Russland. In Österreich arbeiten Innen-, Verteidigungs- und Infrastrukturministerium an einer Strategie zur Abwehr von Drohnen. Erstes konkretes Ergebnis: Künftig sollen auch private Betreiber kritischer Infrastruktur Drohnen vom Himmel holen können.

Bisher haben nur die Spezialkräfte der Polizei und das Bundesheer diese Fähigkeit und auch die rechtliche Grundlage, Drohnen abzuwehren. Dabei geht es nicht unbedingt darum, diese Flugkörper abzuschießen. Vielmehr wird versucht, die Geräte mit elektronischen Signalen zu stören und so vom Himmel zu holen.

Kraftwerke, Stromleitungen, Flughäfen

Künftig sollen auch private Betreiber kritischer Infrastruktur die rechtliche Möglichkeit bekommen, kündigen Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an. Konkret könnte das für Kraftwerksgesellschaften wie die Tiwag oder den Verbund Thema sein. Eine wesentliche kritische Infrastruktur betreibt auch die Austrian Power Grid (APG) mit den großen Stromleitungen. Ebenfalls betroffen sein könnten Flughäfen.