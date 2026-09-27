Experte im Interview
Sport und die Psyche: Gesund ist nicht, wer am härtesten trainiert
Mehr, besser und härter war gestern. Neueste wissenschaftliche Daten zeigen, dass es für unsere Gesundheit eine große Rolle spielt, unter welchen Bedingungen wir uns bewegen und trainieren.
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Sport kann das Immunsystem stärken, Entzündungen dämpfen und Lebensjahre schenken. Doch wird Training zum inneren Zwang, kippt der Nutzen. Der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert über das Zusammenspiel von Hirn und Muskeln.
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