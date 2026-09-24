Tragischer Fund: Weibliche Leiche im Kaisergebirge bei Ellmau entdeckt

Ellmau – Im Kaisergebirge bei Ellmau wurde am Donnerstagvormittag eine weibliche Leiche gefunden, das bestätige die Polizei auf Nachfrage der TT. Um wen es sich dabei handelt und wie es zum Absturz der Frau kam, ist laut Polizei noch unklar.

Seit einigen Tagen wird eine Person in dieser Gegend vermisst. Ob es sich dabei um die Tote handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nähere Details waren noch nicht bekannt. Die Beamten der Alpinpolizei waren am Nachmittag noch im Einsatz. (TT.com)