Tragischer Fund: Weibliche Leiche im Kaisergebirge bei Ellmau geborgen

Ellmau – Im Kaisergebirge bei Ellmau wurde am Donnerstagmorgen eine weibliche Leiche gefunden und mit dem Hubschrauber geborgen, das bestätigte die Polizei auf Nachfrage der TT. Um wen es sich dabei handelt und wie es zum Absturz der Frau kam, ist laut Polizei noch unklar.

Seit Mittwoch war nach einer vermissten Bergsteigerin gesucht worden. Ob es sich dabei um die Tote handelt, soll eine Obduktion am Donnerstagnachmittag klären. Wegen der Dunkelheit wurde die Suche am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr abgebrochen.