Ein starkes Miteinander für eine starke Zukunft – Thöni feierte Familienfest 2026

Am vergangenen Samstag öffnete Thöni seine Türen für Mitarbeiter:innen sowie deren Familien und lud zum traditionellen Familienfest ein.

Bei bestem Spätsommerwetter wurde die Veranstaltung erneut zu einem besonderen Treffpunkt für Begegnung, Austausch und gemeinsame Erlebnisse. Gleichzeitig setzte das Unternehmen ein starkes Zeichen für gelebte Wertschätzung und die Bedeutung eines starken Miteinanders. Das Familienfest 2026 bot wieder ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Zahlreiche Mitmachstationen, Spiel- und Erlebnisangebote sorgten für Begeisterung und das nicht nur bei den jüngsten Gästen. Beliebte Attraktionen wie der Escape Room, das Bungee-Trampolin und die spektakuläre Kranfahrt über die Dächer von Telfs machten den Tag zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie. Zauberer und sogar ein „Mini-Dino“ sorgten für staunende Augen.

„Gerade in einer Zeit, die von Veränderungen und Herausforderungen geprägt ist, sind Zusammenhalt, Engagement und Vertrauen wichtiger denn je.“ Helmut Thöni, geschäftsführender Gesellschafter der Thöni Gruppe

Für Helmut Thöni, geschäftsführender Gesellschafter der Thöni Gruppe, ist das Familienfest eine der schönsten Zusammenkünfte im Jahr und der passende Rahmen, um seinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ausdruck zu bringen: „Gerade in einer Zeit, die von Veränderungen und Herausforderungen geprägt ist, sind Zusammenhalt, Engagement und Vertrauen wichtiger denn je. Unsere Unternehmensgruppe entwickelt sich kontinuierlich weiter und investiert gezielt in Innovationen, moderne Arbeitsplätze und die Ausbildung junger Menschen. Dass wir heute erfolgreich und zukunftsorientiert aufgestellt sind, verdanken wir vor allem den Menschen, die täglich mit ihrem Wissen, ihrer Motivation und ihrem Einsatz zum Unternehmenserfolg beitragen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“ Das Familienfest 2026 war damit weit mehr als ein geselliges Beisammensein. Es unterstrich einmal mehr die Attraktivität von Thöni als Arbeitgeber und machte sichtbar, was die Unternehmenskultur auszeichnet: Wertschätzung, Zusammenhalt und die gemeinsame Gestaltung einer erfolgreichen Zukunft.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Familien genossen einen abwechslungsreichen Tag voller Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse. Das Thöni-Familienfest bot zahlreiche Gelegenheiten für gemeinsame Erlebnisse und besondere Erinnerungsfotos. open_in_full © Tanja Cammerlander © Tanja Cammerlander © Tanja Cammerlander © Tanja Cammerlander © Tanja Cammerlander

Mit rund 900 Beschäftigten zählt Thöni zu den führenden Arbeitgebern der Region und ist mit den Geschäftsbereichen Aluminium, Automotive, Sustainable Solutions und Hose Solutions international erfolgreich. Der nachhaltige Erfolg des Familienunternehmens basiert auf Kompetenz, Innovationskraft, Verlässlichkeit und einem starken Miteinander. Ein wesentlicher Faktor ist die kontinuierliche Förderung von Fachkräften. In der Thöni Akademie werden aktuell mehr als 120 Jugendliche auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet und zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt aus- und weitergebildet.

Mehr Informationen rund um Thöni unter www.thoeni.com