Trauer um Publikumsliebling: Alpenzoo-Bärin Martina gestorben

Der Alpenzoo Innsbruck trauert um Braunbärin Martina. Die 35 Jahre alte Bärin musste am Donnerstag eingeschläfert werden. Als Grund nannte der Zoo einen Knochentumor sowie eine starke Arthrose, die ihre Lebensqualität zunehmend eingeschränkt hätten.

Martina gehörte seit mehr als 22 Jahren zum Bestand des Alpenzoos. „Mit ihrer ruhigen und zugleich beeindruckenden Art begeisterte sie Groß und Klein und war für viele ein ganz besonderer und wichtiger Teil des Alpenzoo-Besuchs“, heißt es in einer Aussendung. Nicht nur beim Publikum war die Bärin beliebt. Auch viele TierpflegerInnen und MitarbeiterInnen hätten das Tier über Jahre begleitet und ins Herz geschlossen.

„Mit Martina verliert der Alpenzoo eine ganz besondere Bärin. 35 Jahre sind für einen Braunbären ein außergewöhnlich hohes Alter. Sie war eine wertvolle Botschafterin ihrer Art“, erklärte Zoodirektor André Stadler. Trotz der Trauer sei man dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre.