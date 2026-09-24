Shopping Night: Innsbruck bleibt länger wach

Am Freitag, 2. Oktober, lädt die Shopping Night Innsbruck zum entspannten Stadtbummel mit Musik und Tanz. Bis 22 Uhr halten zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt, Altstadt, am Wiltener Platzl und in den großen Einkaufszentren ihre Türen geöffnet.

Unter dem Motto „Stadt an. Läden auf.“ bleibt Zeit, in Ruhe zu schauen, zu entdecken und zu bummeln – ohne Hektik und ohne Blick auf die Uhr. Im Mittelpunkt steht der lokale Handel mit seiner ganzen Vielfalt: Traditionsbetriebe treffen auf junge Labels, kreative Concept Stores und spezialisierte Fachgeschäfte. Das Besondere am Einkauf vor Ort ist die persönliche Beratung, die Fachkompetenz und die Möglichkeit, Produkte direkt zu entdecken und aus- bzw. anzuprobieren.

Viele Aktionen

iele Geschäfte laden mit eigenen Aktionen und Attraktiomen zum Verweilen ein: mit Verkostungen an der Ladentheke, Produkten zum Testen, Gewinnspielen, kleinen Goodies oder einem Glas Sekt. Das Angebot reicht vom inhabergeführten Fachgeschäft bis zu den großen Häusern DEZ, Kaufhaus Tyrol, Sillpark und Rathausgalerien.

Kurze Wege, individuelle Sortimente und eine große Bandbreite an Betrieben machen den Innsbrucker Handel aus: Wer lokal einkauft, unterstützt Unternehmen, die zur Vielfalt und Lebendigkeit der Stadt beitragen.

Musik und Tanz

Auf mehreren Plätzen sorgen heimische Musiker:innen in unterschiedlichen Stilrichtungen für Stimmung und verwandeln die Straßen mit eigenen Songs und Cover-Versionen in ein Konzert unter freiem Himmel. Erstmals mit dabei ist Simon Eichinger: Der junge Tiroler hat sich über Social Media eine große Fangemeinde erspielt, gewann 2020 den internationalen Gitarrensolo-Wettbewerb „Lockdown Rockdown“ und kommt mit seinen Coverversionen und der Debütsingle „Cherry Cigarettes“ auf Millionen Aufrufe. Auch tänzerisch zeigt die Shopping Night die ganze Bandbreite: Showtanz trifft auf Street Style, Breakdance auf Ballett, dazu Line Dance, Cheer, Stepptanz und eine Salsa-Party zum Mitmachen.

Jeder Einkauf trägt die Stadt

Die Shopping Night bedeutet nicht nur verlängerte Öffnungszeiten: Straßen und Plätze werden zum Treffpunkt, Schaufenster zum Blickfang und der gesamte Einkaufsbummel zum Stadterlebnis, das Einkaufen mit Begegnung und Kultur verbindet.

Der lokale Handel schafft Arbeitsplätze, sorgt für Frequenz und hält die Innenstadt vielfältig und lebendig. Vor allem aber ist dieser Abend eine Einladung: durch die Stadt zu ziehen, ins Gespräch zu kommen, Neues zu entdecken und den Bummel dort ausklingen zu lassen, wo die Musik spielt: „Stadt an. Läden auf!“

Erlebenswertes Musik- und Tanzprogramm

In der ganzen Stadt wird musiziert und getanzt. © Thomas Steinlechner

Für Junge und Junggebliebene, für jeden Geschmack. Für alle, die sich von Musik und Tanz mitreißen lassen möchten.

Während die Geschäfte und Center ein sehr umfangreiches, attraktives Programm in ihren Geschäften gestalten, bringt das künstlerische Programm im öffentlichen Raum die ganze Vielfalt zweier Welten auf die Bühne – und mitten unter die Menschen.

Musik: Von modernen Elektro-Sounds über Rock, Pop, Indie und Alternative bis zu Coverversionen und eigenen Songs zeigt das Musikprogramm die ganze Bandbreite aktueller Klänge. So treffen bspw. Harfe und Marimba auf E-Gitarre, Piano auf Beatboxing.

Tanz: Ballett-Perfektion trifft auf feurige Salsa- und Lateinrhythmen, elegante Standardtänze auf spektakuläre Breaking- und Hip-Hop-Moves, Cheerleading, Stepptanz und Line Dance – zum Staunen, Genießen, Mitmachen und Mittanzen.