Medwenitsch zum stellvertretenden Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats gewählt

Wien – Franz Medwenitsch ist am Donnerstag zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden im ORF-Stiftungsrat gewählt worden. In einer Sitzung des obersten ORF-Gremiums erhielt er eine deutliche Mehrheit der 35 Stimmen. Zwei Gegenstimmen und einzelne Enthaltungen habe es gegeben, hieß es am Rande der Sitzung.

Zudem übernimmt Medwenitsch künftig auch die Rolle des Sprechers für den ÖVP-„Freundeskreis“. Er folgt in beiden Funktionen auf Gregor Schütze, der im August zurückgetreten ist.

Medwenitsch war lange Geschäftsführer des Musikwirtschaftsverbands IFPI und ist gegenwärtig im Beratungsgeschäft tätig. Im ORF-Stiftungsrat kennt er sich bereits bestens aus, war er dort doch bereits von 2010 bis 2025 als stv. Vorsitzender tätig.

ORF muss sparen

In der Sitzung stehen abseits der erfolgten Wahl etwa noch ein Bericht der ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zu Konsequenzen bei (wiederholten) Verstößen gegen Dienstanweisungen sowie Ausführungen zum Einsparpfad des öffentlich-rechtlichen Medienhauses am Programm. (APA)