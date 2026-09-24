Polizeieinsatz in Innsbrucker Innenstadt: Straßensperre nahe Landhausplatz

Ein größerer Polizeieinsatz lief am Donnerstagnachmittag ab 13.40 Uhr in der Innsbrucker Innenstadt. Betroffen war ein Teil der Wilhelm-Greil-Straße, die vorübergehend abgesperrt wurde.

Das Landhaus war nicht betroffen. MitarbeiterInnen wurden aber angewiesen, Fenster und Rollos zu schließen.

Es habe eine telefonische Drohung gegeben, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Ein privates Wohnhaus wurde daraufhin durchsucht. Nähere Details waren nicht bekannt. Das angrenzende Landhaus sei jedenfalls nicht betroffen gewesen. (TT.com)