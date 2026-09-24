Haus durchsucht
Straßensperre nahe Landhausplatz: Polizeieinsatz in Innsbrucker Innenstadt beendet
Mit Spürhunden durchsuchte die Polizei das Haus.
© Daniel Liebl
Ein größerer Polizeieinsatz lief am Donnerstagnachmittag ab 13.40 Uhr in der Innsbrucker Innenstadt. Betroffen war ein Teil der Wilhelm-Greil-Straße, die vorübergehend abgesperrt wurde.
Das Landhaus war nicht betroffen. MitarbeiterInnen wurden aber angewiesen, Fenster und Rollos zu schließen.
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Es habe eine telefonische Drohung gegeben, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Ein privates Wohnhaus wurde daraufhin durchsucht, unter anderem mit Spürhunden. Gefunden wurde nichts. Am späten Nachmittag wurde der Einsatz damit beendet.
Nähere Details waren nicht bekannt. Das angrenzende Landhaus sei jedenfalls nicht betroffen gewesen. (TT.com)
Die Wilhelm-Greil-Straße im Bereich des Landhauses wurde gesperrt.
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