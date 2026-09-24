Schlagersängerin Michelle über Trennung von Eric Philippi: „Sehr kurzfristig am Telefon“
Im Februar machte Eric Philippi der Schlagersängerin auf der Bühne erneut einen Heiratsantrag. Wenige Monate später war die Beziehung vorbei. Michelle erzählt nun, wie überraschend das Ende für sie kam.
Schlagersängerin Michelle (54) hat über die Trennung von Eric Philippi (29) gesprochen. Im RTL-Magazin „Exclusiv“ schilderte sie, dass sie mit dem Liebes-Aus nicht gerechnet habe. Es sei „sehr überraschend“ gekommen – und „sehr, sehr, sehr kurzfristig am Telefon“, sagte sie über den Zeitpunkt kurz nach ihrer Abschiedstour. Die Trennung wurde Anfang Mai öffentlich.
Im Februar folgte noch ein Heiratsantrag
Für Fans kam das Ende auch deshalb überraschend, weil Philippi Michelle bei ihrem letzten Konzert am 15. Februar in Berlin erneut einen Heiratsantrag gemacht hatte. Die Sängerin sagte auf der Bühne Ja. Die beiden waren bereits zuvor verlobt gewesen.
Wie sehr sie die Trennung getroffen hat, machte Michelle später auch gegenüber „Brisant“ deutlich. Ihr Vertrauen sei „massiv gebrochen“ worden, sagte sie. Über Philippis Beweggründe äußerte sie sich nicht mit Gewissheit.
Kommentare