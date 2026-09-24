Schlagersängerin Michelle über Trennung von Eric Philippi: „Sehr kurzfristig am Telefon“

Im Februar machte Eric Philippi der Schlagersängerin auf der Bühne erneut einen Heiratsantrag. Wenige Monate später war die Beziehung vorbei. Michelle erzählt nun, wie überraschend das Ende für sie kam.

Schlagersängerin Michelle (54) hat über die Trennung von Eric Philippi (29) gesprochen. Im RTL-Magazin „Exclusiv“ schilderte sie, dass sie mit dem Liebes-Aus nicht gerechnet habe. Es sei „sehr überraschend“ gekommen – und „sehr, sehr, sehr kurzfristig am Telefon“, sagte sie über den Zeitpunkt kurz nach ihrer Abschiedstour. Die Trennung wurde Anfang Mai öffentlich.

Weil es doch sehr überraschend kam und sehr kurzfristig nach der Tour, sehr, sehr, sehr kurzfristig am Telefon. Schlagersängerin Michelle

Im Februar folgte noch ein Heiratsantrag

Für Fans kam das Ende auch deshalb überraschend, weil Philippi Michelle bei ihrem letzten Konzert am 15. Februar in Berlin erneut einen Heiratsantrag gemacht hatte. Die Sängerin sagte auf der Bühne Ja. Die beiden waren bereits zuvor verlobt gewesen.

Endgültig aus ist die On-Off-Beziehung von Schlagersängerin Michelle und Eric Philippi. © IMAGO/STAR-MEDIA