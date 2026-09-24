Motorradfahrer (70) bei Auffahrunfall in Gerlos schwer verletzt

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall auf der Gerlosstraße (B165) schwer verletzt worden. Der Mann wurde über ein Auto geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen, berichtet die Polizei.

Zum Unfall kam es gegen 11 Uhr in Gerlos: Ein 30-jähriger Deutscher war mit seinem Auto in Richtung Zell am Ziller unterwegs und wollte nach links abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er anhalten. Eine dahinter fahrende 49-jährige Österreicherin bremste ihren Wagen ebenfalls ab.

Kurz bevor ihr Auto zum Stillstand kam, prallte der nachfolgende 70-jährige Österreicher mit seinem Motorrad gegen das Heck des Wagens. Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision über das Auto geschleudert. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck.