Geriet auf Gegenfahrbahn: 64-jähriger Autofahrer bei Unfall in Ötz verletzt

Bei einem Autounfall auf der Ötztalstraße (B 186) bei Ötz ist am Donnerstagnachmittag ein 64-jähriger Österreicher verletzt worden. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.

Der 64-Jährige war gegen 14.15 Uhr von der Ötztaler Höhe kommend taleinwärts unterwegs, berichtet die Polizei. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sein Wagen über die Fahrbahnmitte.