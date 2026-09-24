Ins Krankenhaus gebracht
Geriet auf Gegenfahrbahn: 64-jähriger Autofahrer bei Unfall in Ötz verletzt
Bei einem Autounfall auf der Ötztalstraße (B 186) bei Ötz ist am Donnerstagnachmittag ein 64-jähriger Österreicher verletzt worden. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.
Der 64-Jährige war gegen 14.15 Uhr von der Ötztaler Höhe kommend taleinwärts unterwegs, berichtet die Polizei. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sein Wagen über die Fahrbahnmitte.
Dort streifte das Auto zunächst den entgegenkommenden Wagen eines 70-jährigen Deutschen. Anschließend stieß der 64-Jährige frontal mit dem dahinter fahrenden Wagen eines 46-jährigen Slowaken zusammen. (TT.com)