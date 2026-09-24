64-Jähriger verletzt
Motorradfahrer prallte bei Sölden gegen Tunnelwand und Leitschiene
Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der Ötztalstraße (B 186) bei Sölden verunglückt und musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Mann war gegen 13.45 Uhr als Letzter einer dreiköpfigen Motorradgruppe von Sölden in Richtung Gurgl unterwegs. Am Ende einer Tunnelgalerie kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.
Das Motorrad prallte zunächst gegen die Tunnelwand und anschließend gegen eine Leitschiene. Der 64-Jährige stürzte von der Maschine und prallte ebenfalls gegen die Leitschiene. Seine beiden Begleiter hörten ein lautes Geräusch und sahen den Unfall im Rückspiegel. Sie leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. (TT.com)