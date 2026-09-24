Motorradfahrer prallte bei Sölden gegen Tunnelwand und Leitschiene

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der Ötztalstraße (B 186) bei Sölden verunglückt und musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Mann war gegen 13.45 Uhr als Letzter einer dreiköpfigen Motorradgruppe von Sölden in Richtung Gurgl unterwegs. Am Ende einer Tunnelgalerie kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.