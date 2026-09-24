Neue Details zu tödlichem Absturz einer Polizistin am Stuibenfall

Im Juli stürzte eine 34-jährige Polizeischülerin bei einer Alpinausbildung im Ötztal ab und verunglückte tödlich. Die Polizei Salzburg hat ihre Ermittlungen und abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übergeben. Diese prüft den Akt. Klar sei aber schon jetzt, dass die 34-Jährige zum Zeitpunkt des Absturzes aus dem Stahlseil ausgehängt war.