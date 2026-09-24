38-Jährige aus dem Tiroler Unterland verlor mehr als 10.000 Euro an Betrüger

Eine 38-jährige Frau aus dem Tiroler Unterland ist Opfer von Onlinebetrug geworden. Dabei entstand ihr ein Schaden von mehr als 10.000 Euro, berichtet die Polizei. Die Frau war über eine Social-Media-Plattform auf ein angebliches Geschäftsmodell aufmerksam geworden. Ihr wurde in Aussicht gestellt, durch das Erledigen bestimmter Aufgaben Geld verdienen zu können. Dazu gehörten etwa Bewertungen von Hotels.

Bevor sie die Aufgaben erledigen konnte, musste die 38-Jährige jeweils einen bestimmten Betrag auf ein angebliches Guthabenkonto einzahlen. Nach Abschluss der Aufgaben sollte sie das eingesetzte Geld zusammen mit einer Provision zurückbekommen. Anfangs funktionierte das laut Polizei auch.

Guthabenkonto plötzlich gesperrt

In weiterer Folge wurden die Aufgaben jedoch immer schwieriger und die geforderten Einzahlungen zunehmend höher. Als die Frau einige Aufgaben nicht mehr erfüllen konnte, wurde ihr angebliches Guthabenkonto gesperrt. Um es wieder freizuschalten, sollte sie weitere Geldbeträge überweisen.