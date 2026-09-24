Ins Krankenhaus gebracht
Daumen eingeklemmt: Arbeiter (40) bei Unfall in Fügen schwer verletzt
Ein 40-jähriger Techniker aus Salzburg hat sich am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten in der Bergstation einer Seilbahn in Fügen schwer verletzt. Der Mann verschob gegen 13.50 Uhr eine sogenannte „Laufkatze“. Dabei klemmte er sich den rechten Daumen ein.
Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus Schwaz. Dort wurde der 40-Jährige ambulant behandelt. Anschließend konnte er nach Hause entlassen werden. (TT.com)