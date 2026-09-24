Inntalautobahn war nach Auffahrunfall bei Roppen nur erschwert passierbar

Eine 71-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf der Inntalautobahn (A12) bei Roppen mit einem Sattelzug kollidiert. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Die 71-Jährige war gegen 14 Uhr auf der A12 in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als es zum Unfall kam. Warum sie auf den Sattelzug auffuhr, war zunächst unklar. Dessen Lenker blieb unverletzt.