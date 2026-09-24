Auto prallte gegen Sattelzug
Inntalautobahn war nach Auffahrunfall bei Roppen nur erschwert passierbar
Eine 71-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf der Inntalautobahn (A12) bei Roppen mit einem Sattelzug kollidiert. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.
Die 71-Jährige war gegen 14 Uhr auf der A12 in Fahrtrichtung Westen unterwegs, als es zum Unfall kam. Warum sie auf den Sattelzug auffuhr, war zunächst unklar. Dessen Lenker blieb unverletzt.
Am Auto entstand Totalschaden. Der Sattelanhänger wurde am Unterfahrschutz beschädigt. Während der Aufräumarbeiten war die A12 bis 14.45 Uhr nur erschwert passierbar. (TT.com)