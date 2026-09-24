Ausgleich in der Nachspielzeit: Deutschland startete mit 1:1 gegen Niederlande in Klopp-Ära

Amsterdam – Jürgen Klopp hat einen Prestigeerfolg im ersten Auftritt als deutscher Bundestrainer knapp verpasst. Deutschland musste sich in der Nations League gegen die nun vom Spanier Xavi betreuten Niederlande in Amsterdam nach einem späten Gegentor mit einem 1:1 begnügen. Cody Gakpo traf in der 92. Minute für Oranje, Felix Nmecha (32.) hatte die deutsche Führung herausgeschossen. Norwegen gewann dank eines Doppelpacks von Erling Haaland gegen Dänemark 3:2. Portugal schlug Wales 1:0.

Klopp wie auch sein Gegenüber Xavi starteten unter großer Beobachtung ins Duell der Erzrivalen. Der Deutsche musste kurzfristig auf Jamal Musiala verzichten, den der Oberschenkel zwickte. Im Angriff durften Barcelonas Karim Adeyemi und Kevin Schade von Brentford beginnen. Die in Schwarz eingelaufenen Gäste fanden besser in die Partie und pressten den Gegner hoch an. Nach zwölf Minuten lag der Ball jedoch im deutschen Tor. Virgil van Dijks Treffer nach einem Eckball wurde aber nach VAR-Intervention aberkannt, da Brian Brobbey Torhüter Marc-Andre ter Stegen behindert hatte.

Ein WM-Teilnehmer legte für die DFB-Elf dann vor. Kurz nachdem Kai Havertz angeschlagen vom Rasen musste, traf Dortmunds Nmecha aus kurzer Distanz. Adeyemi vergab noch eine gute Möglichkeit auf das 2:0, ehe die Niederländer in einer unterhaltsamen Spielhälfte wieder drückten. Die Xavi-Elf setzte Deutschland auch nach Seitenwechsel zu. Deutschland schien den Erfolg schon über die Zeit zu spielen, Gakpo bezwang den bei Ajax Amsterdam engagierten Ter Stegen aber nach einem schnellen Gegenstoß in der Nachspielzeit noch per Volley. Im Parallelspiel der Gruppe gewann Griechenland bei Serbien 2:1.

Ronaldo torlos, Haaland baut Torkonto aus

Ein Teamchef-Debüt gab es auch in Lissabon. Jorge Jesus setzte bei seiner Premiere weiter auf Cristiano Ronaldo. Der 41-Jährige sollte in seinem 234. Länderspiel sein Torkonto (146 im Team) aber nicht weiter erhöhen. Die Portugiesen gingen durch einen Treffer von Joao Felix (22.) in Führung, mussten trotz eines klaren Chancenplus aber bis ins Finish um den Sieg bangen. Die Waliser trafen eine Viertelstunde vor Schluss Metall. Ronaldos Arbeitstag war nach 66 Minuten beendet.