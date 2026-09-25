Iran legt Sieben-Tage-Plan zum Stopp von Krieg vor

Der Iran hat den USA nach eigenen Angaben einen "konkreten" Sieben-Tage-Plan zur Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormuz vorgelegt. Nun liege die Entscheidung bei den USA, sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi vor Journalisten bei den Vereinten Nationen in New York: "Wenn die notwendigen Bedingungen erfüllt sind, kann die Meerenge wieder geöffnet und der normale Schiffsverkehr innerhalb von sieben Tagen wiederhergestellt werden."

Die Schritte, die die USA gehen müssten, seien nicht neu. "Sie sind alle bereits in der Absichtserklärung enthalten", sagte Araqchi und bezog sich dabei auf die Absichtserklärung, die der Iran und die USA im Juni vereinbart hatten.

Die USA müssen dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zufolge über ein Ende des Krieges mit dem Iran entscheiden. Auf die Frage nach einem möglichen Kriegsende noch in diesem Jahr sagte er in einem Interview des US-Fernsehsenders Fox News: "Es ist Amerika, das entscheiden muss, ob es dies beenden will oder nicht."

In der Vergangenheit hatte die Führung in Teheran unter anderem verlangt, dass die USA eingefrorene iranische Vermögenswerte freigeben, den Krieg an allen Fronten beenden und ihre Blockade iranischer Häfen und Schiffe aufheben. Zudem forderte die Islamische Republik, dass sich Washington nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischt.

Auf Nachfrage zu den vorher nur durch Medien durchgesickertem Verhandlungsangebot der Iraner hieß es aus dem Weißen Haus lediglich: "Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche."

Im Rahmen der laufenden UNO-Generalversammlung in New York hatte es zuletzt wieder diplomatische Kontakte zwischen beiden Seiten gegeben - wenn auch weiterhin nur über Vermittler. Zugleich schlugen US-Präsident Donald Trump und Pezeshkian in ihren Reden vor den Vereinten Nationen scharfe Töne an und machten sich gegenseitig Vorwürfe.

Hinter den Kulissen laufen dennoch Bemühungen um einen Ausweg aus dem festgefahrenen Konflikt. Sieben Monate nach Kriegsbeginn steht der Iran unter erheblichem militärischem und wirtschaftlichem Druck, doch auch den USA und Trumps Regierung machen die Kriegsfolgen schwer zu schaffen. Vor allem die weiterhin extrem eingeschränkte Schifffahrt durch die Straße von Hormuz, der daraus resultierende Ölpreisanstieg und die horrenden Kriegskosten sind für Trump vor den US-Parlamentswahlen am 3. November zur Hypothek geworden.

Pezeshkian erklärte gegenüber Fox News auch seine grundsätzliche Bereitschaft zur Herausgabe des hochangereicherten Urans im Besitz seines Landes. Auf eine entsprechende Frage antwortete er: "Ja, im Rahmen des Völkerrechts, auf der Grundlage des Atomwaffensperrvertrags, werden wir uns an alles halten, wozu wir verpflichtet sind", sagte er hinsichtlich des zusätzlich zum Krieg weiterhin schwelenden Streit der USA mit der Islamischen Republik über deren Atomprogramm. Der Atomwaffensperrvertrag verbietet die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen.

Nach Angaben der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) verfügt die Islamische Republik über etwa 440 Kilogramm Uran mit einem Reinheitsgrad von etwa 60 Prozent. Laut IAEA würde die Menge für mehrere Atomwaffen ausreichen, wenn der Reinheitsgrad noch etwas weiter erhöht würde. Die Inspektoren der IAEA haben derzeit keinen Zugang zu den mehr als 20 bekannten Standorten des iranischen Atomprogramms.

Der Frage, warum der Iran überhaupt über hochangereichertes Uran verfüge, wich Pezeshkian aus. "Wir hatten Verhandlungen geführt und waren bereit, das Material in großem Umfang zu verdünnen", sagte er. Dann hätten die USA den Iran angegriffen. Pezeshkian reagierte zudem mit einem Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump auf Fragen nach dem Uran - es sei doch laut der US-Regierung vollständig zerstört worden, sagte er.

Wie mit dem Material verfahren werden soll, wollten die USA und der Iran laut dem vereinbarten Rahmenabkommen eigentlich in weiteren Verhandlungen klären. Doch die Vereinbarung lief ohne Verlängerung aus.