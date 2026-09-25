Stadtführung unter Zugzwang?
Millionen für eine Gastro-Fläche, die es nie gab: Wieso Immo-Deal in Innsbruck Fragen aufwirft
Der auskragende Teil des Pema-2-Sockels steht zum Verkauf. Er steht seit der Gebäudeeröffnung leer, obwohl hier eine Gastro öffentlichen Mehrwert schaffen sollte. In den Fenster spiegelt sich der erste Turm der Pema.
© Mitterwachauer
Seit Fertigstellung noch nie genutzt, soll die Gastro-Fläche am Pema-2-Turm jetzt für 2,8 Mio. € den Besitzer wechseln. Hinderlich ist die Widmung – Innsbrucker Stadtführung soll das „reparieren“.
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