Stillstand statt Aufbruch
Brenner-Achse bleibt eine Dauerbaustelle: Mattle nimmt Berlin in die Pflicht
Mit dem Baustart für den Brenner-Nordzulauf in Bayern ist wohl noch jahrelang nicht zu rechnen. Eine Inbetriebnahme der Ausbaustrecke vor 2040 gilt als unrealistisch, wahrscheinlicher ist sie gegen Ende der 2040er-Jahre.
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Deutscher Verkehrsstaatssekretär stellt Brenner-Nordzulauf auf Prüfstand, es droht wieder eine jahrelange Verzögerung. Das bremst auch die notwendige Verlagerung auf die Schiene und den Brennerbasistunnel.
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