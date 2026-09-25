Festakt erinnert an Geschichte
Vor 100 Jahren trennte sich Schmirn von Hintertux: „Heute würden wir Hintertux behalten“
Hintertux gehörte einst zu Schmirn. Die Verbindung führte über das Tuxerjoch, wo heute neben dem Speichersee für das Gletscherskigebiet ein Kreuz an diese gemeinsame Geschichte erinnert. Seit 2019 verbindet ein „Shared Trail“ für Wanderer und Biker über das Tuxer Joch die beiden Gemeinden.
© Irene Rapp
Einst gehörte Hintertux zu Schmirn, sogar die Toten wurden über das 2338 Meter hoch gelegene Tuxerjoch nach Steinach gebracht. Vor 100 Jahren erfolgte die Trennung – was heute in Tux gefeiert wird.
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