Vor 100 Jahren trennte sich Schmirn von Hintertux: „Heute würden wir Hintertux behalten“

Hintertux gehörte einst zu Schmirn. Die Verbindung führte über das Tuxerjoch, wo heute neben dem Speichersee für das Gletscherskigebiet ein Kreuz an diese gemeinsame Geschichte erinnert. Seit 2019 verbindet ein „Shared Trail“ für Wanderer und Biker über das Tuxer Joch die beiden Gemeinden.

© Irene Rapp