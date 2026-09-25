Festival und Wunschzettel
Imst braucht Platz für Talente: Schülerheim als Schlüssel zur Fachkräftezukunft
Josef Huber, Elena Bremberger, Cornelia Hagele und Nico Tilg (v.l.) beim Auftakt des Berufsfestivals 2026 in der Wirtschaftskammer Imst.
© Parth
Der Obmann der Wirtschaftskammer (WK) Imst, Josef Huber, hat eine dringende Forderung an die Landespolitik gerichtet und diese Landesrätin Cornelia Hagele zur Weiterleitung an die Regierung nach Innsbruck mitgegeben: Die Schulstadt Imst benötigt ein neues Schülerheim.
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