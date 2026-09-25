Festival und Wunschzettel

Imst braucht Platz für Talente: Schülerheim als Schlüssel zur Fachkräftezukunft

Josef Huber, Elena Bremberger, Cornelia Hagele und Nico Tilg (v.l.) beim Auftakt des Berufsfestivals 2026 in der Wirtschaftskammer Imst.
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Der Obmann der Wirtschaftskammer (WK) Imst, Josef Huber, hat eine dringende Forderung an die Landespolitik gerichtet und diese Landesrätin Cornelia Hagele zur Weiterleitung an die Regierung nach Innsbruck mitgegeben: Die Schulstadt Imst benötigt ein neues Schülerheim.

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