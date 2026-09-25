ÖFB-Kicker haben kein Verständnis für Israels Torschützen: „Das ist einfach dämlich“

Das Sportliche und der 3:1-Sieg Österreichs zum Auftakt der Nations League am Donnerstagabend in Linz gerieten zur Nebensache. Gesprächsthema Nummer eins war der Ausschluss von Israels Torschützen Saied Abu Farchi, der für seinen Jubel nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Abu Farchi zeigte mit der Eckfahne eine Geste, die man sowohl als Billardstoß als auch als Anlegen und Abfeuern eines Gewehrs interpretieren kann. „Die Frage muss der gegnerische Trainer oder der Spieler beantworten, ob man ein Tor so bejubeln soll“, meinte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. „Der Ausschluss war für uns sicher kein Nachteil.“

Von Unverständnis bis Achselzucken reichten die Reaktionen der ÖFB-Spieler auf die Szene des Abends. „Ich glaube, in der Phase, in der das Land steckt bzw. in der wir aktuell sind, ist das einfach dämlich“, sagte Wimmer. „Ich glaube, so etwas hat im Fußball generell nicht viel verloren – und gerade in der Situation, in der sie stehen, glaube ich, umso weniger.“

2:1-Torschütze Philipp Mwene bezeichnete die Aktion als „dumm“, zumal der Schiedsrichter generell sehr leichte Gelbe Karten verteilt habe. „Geht nicht, zurecht ausgeschlossen worden“, meinte Mittelfeldmann Nicolas Seiwald. Das Momentum sei trotz Abu Farchis Ausgleich durch die Gelb-Rote Karte wieder auf die Seite der Österreicher gewechselt. „Wir haben dann gedrückt. Und vielleicht sollte es im Endeffekt auch so sein, dass wir dadurch dann auch das Spiel gewonnen haben.“ (TT.com, APA)