Neue Erkenntnisse
Die Hofkirche in Innsbruck wirft Fragen auf: Waren die Mander gar nicht schwarz?
Die Statue von Rudolf I. wurde von Besuchern ganz offensichtlich schon oft an einer bestimmten Stelle angefasst. „Angeblich bringt das Glück“, sagt Museumschef Karl C. Berger. Freude hat er damit aber keine.
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Auch nach bald 500 Jahren bleibt die Hofkirche in Innsbruck für Überraschungen gut. Museumschef Karl C. Berger weiß eine Unmenge an Anekdoten. Ein eben erschienenes Buch trägt alles Wissenswerte zusammen.
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