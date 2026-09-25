Susan Sarandon festgenommen: Oscar-Preisträgerin bei Protest gegen Netanjahu in Handschellen

Mit 79 Jahren sorgt Hollywood-Star Susan Sarandon erneut für Schlagzeilen: Die Oscar-Preisträgerin wurde bei einer Protestaktion vor dem UNO-Hauptquartier in New York festgenommen. Fotos zeigen, wie die Schauspielerin in Handschellen abgeführt wird.

Filmstar und Hollywood-Legende Susan Sarandon nahm an einer Kundgebung gegen den Auftritt von Benjamin Netanjahu bei der UNO-Vollversammlung teil. Die Polizei räumte einen Bereich nahe dem UNO-Sitz in New York, nachdem Demonstranten eine Kreuzung blockiert hatten. Medienberichten zufolge wurden dabei rund 100 Personen festgenommen.

Stars auf den Barrikaden: Wenn Promis verhaftet werden Kleiner Überblick über prominente Festnahmen bei Protesten: Jane Fonda (bei den „Fire Drill Fridays“)

Susan Sarandon

Shailene Woodley

Martin Sheen

Auch Schauspielerin Hannah Einbinder wurde abgeführt. Unter den Teilnehmern befanden sich zudem Elliot Page und Cynthia Nixon.

Politischer Einsatz mit langer Tradition