Babler vs. Zeiler, Fernpass, Wohnen: Das war der Chat mit Tirols SPÖ-Chef Wohlgemuth

Was bewegt Tirols Bürgerinnen und Bürger rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Am Montag stellte sich Tirols SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth den Fragen der Leserinnen und Leser. Natürlich war dabei auch der rote Machtkampf zwischen Babler und Zeiler sowie die künftige Ausrichtung der Bundespartei Thema.

Was könnte in Tirol besser laufen? Welche Verbesserungen braucht es im Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben die richtigen? Was sollte sich ändern, was bewegt Tirols Bürgerinnen und Bürger? Kurz: Welche Fragen würden Sie Tirols Parteichefs gerne stellen?

Am Montag stellte sich Tirols SPÖ-Vorsitzender und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth eine Stunde lang den Fragen der TT-Leserinnen und Leser. Hier können Sie den Chatverlauf chronologisch nachlesen.