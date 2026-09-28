Heute um 14 Uhr: Welche Fragen wollen Sie Tirols SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth stellen?

Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Der politische Herbst zieht ins Land und die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen von TT-LeserInnen. Heute um 14 Uhr ist Tirols SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth an der Reihe.

Was könnte in Tirol besser laufen? Welche Verbesserungen braucht es in diesem Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben richtig? Was soll sich ändern, was bewegt Tirols BürgerInnen? Kurz: Welche Fragen würden Sie als Bürgerin bzw. Bürger Tirols Parteichefs gerne stellen?

Gelegenheit dazu gibt es noch bis Mitte Oktober in den TT-Chats mit den ParteichefInnen. Angefangen von LH Anton Mattle (VP), LH-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SP) bis hin zu den Oppositionschefs Gebi Mair (Grüne), Markus Abwerzger (FP), Birgit Obermüller (NEOS) und Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) stellen sich alle im Landtag vertretenen Parteien mit ihren Spitzen den Fragen der TT-Leserinnen.

Nach Chats mit Tirols Grünen-Chef Gebi Mair, Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider und NEOS-Landessprecherin Birgit Obermüller ist heute Tirols SPÖ-Vorsitzender und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth an der Reihe. Der Chat startet um 14 Uhr live auf tt.com. Im Anschluss wird es ein „Best-of“ der spannendsten Fragen und Antworten in der Tiroler Tageszeitung geben.