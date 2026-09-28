Stellt eure Fragen: Tirols SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth jetzt im Live-Chat

Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Der politische Herbst zieht ins Land und die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen von TT-LeserInnen. Heute um 14 Uhr ist Tirols SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth an der Reihe.

Was könnte in Tirol besser laufen? Welche Verbesserungen braucht es in diesem Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben richtig? Was soll sich ändern, was bewegt Tirols BürgerInnen? Kurz: Welche Fragen würden Sie als Bürgerin bzw. Bürger Tirols Parteichefs gerne stellen?

Heute ist Tirols SPÖ-Vorsitzender und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth an der Reihe. Der Chat startet um 14 Uhr live auf tt.com.

Fragen an Philip Wohlgemuth können an forum@tt.com gemailt oder direkt über folgendes Formular verschickt werden: