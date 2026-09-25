Vier Personen verletzt: Zwei Fahrzeuge in Sautens prallten frontal aufeinander
Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr kam es zu einem Frontal-Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Sautens auf der Sautener Gemeindestraße Rammelstein. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in westliche Richtung. Im Bereich einer unübersichtlichen Fahrbahnkuppe kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw einer 37-Jährigen.
Laut Polizei befanden sich im Auto des 18-Jährigen vier weitere Insassen im Alter von 14, 16, 18 und 19 Jahren. Die 37-jährige Lenkerin hatte eine 45-jährige Beifahrerin dabei. Die beiden Fahrzeuglenker sowie der 14-Jährige und die 45-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams gebracht. Alle übrigen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen – sie lehnten jedoch laut Polizei einen Transport ins Krankenhaus ab.
An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Sautens mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, vier Rettungs- und Notarztfahrzeuge mit sieben Einsatzkräften sowie zwei Polizeistreifen. (TT.com)