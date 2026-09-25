Vier Personen verletzt: Zwei Fahrzeuge in Sautens prallten frontal aufeinander

Am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr kam es zu einem Frontal-Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Sautens auf der Sautener Gemeindestraße Rammelstein. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in westliche Richtung. Im Bereich einer unübersichtlichen Fahrbahnkuppe kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw einer 37-Jährigen.

Laut Polizei befanden sich im Auto des 18-Jährigen vier weitere Insassen im Alter von 14, 16, 18 und 19 Jahren. Die 37-jährige Lenkerin hatte eine 45-jährige Beifahrerin dabei. Die beiden Fahrzeuglenker sowie der 14-Jährige und die 45-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams gebracht. Alle übrigen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen – sie lehnten jedoch laut Polizei einen Transport ins Krankenhaus ab.