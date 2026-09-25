Mediengruppe Russmedia/Moser Holding bündelt Druck-Aktivitäten ab April am Standort Schwarzach

Der Betrieb am Druckstandort in Innsbruck wird mit 31. März 2027 eingestellt.

Nach eingehenden Analysen wurde die strategische Entscheidung getroffen, den Druckstandort der Moser Holding in der Ing.-Etzel-Straße, Innsbruck mit Ende März 2027 zu schließen. Die Mitarbeitenden wurden heute persönlich über die Entscheidung informiert. Gleichzeitig hat die Geschäftsführung Gespräche mit Betriebsrat, Belegschaft und Gewerkschaft aufgenommen. Bis zur Schließung läuft die Produktion in vollem Umfang weiter, ab 1. April 2027 übernimmt die Russmedia-Druckerei in Schwarzach die Aufträge.

„Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen. Die Teams in Tirol haben in den letzten Jahren Außerordentliches geleistet. Die Druckbranche verliert seit Jahren an Volumen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, verlässliche Zulieferer zu finden. Das aktuelle Druckvolumen reicht nicht aus, um zwei Standorte dauerhaft wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb bündeln wir die Produktion künftig in Schwarzach. Damit werden Qualität, Produktionssicherheit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmensgruppe langfristig gesichert“, sagt Markus Raith, Geschäftsführer von Russmedia.

Für die 63 Mitarbeitenden am Standort Innsbruck sollen gute Voraussetzungen für die berufliche Neuausrichtung geschaffen werden.