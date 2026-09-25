Und jetzt noch die Rodelbahn: Millionen für die Tiroler Sport-Infrastruktur

Auf der Heiligwasserwiese wird gebaut: Für den Sommer entsteht hier eine Wander-und Mountainbikestrecke, für den Winter eine Naturbahn. Die soll von allen genutzt werden können und während der Doppel-Weltmeisterschaften 2027 in Igls sogar Schauplatz der Alpinrodel-Bewerbe sein.

© Kristen