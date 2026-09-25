So viel wird aktuell investiert
Und jetzt noch die Rodelbahn: Millionen für die Tiroler Sport-Infrastruktur
Auf der Heiligwasserwiese wird gebaut: Für den Sommer entsteht hier eine Wander-und Mountainbikestrecke, für den Winter eine Naturbahn. Die soll von allen genutzt werden können und während der Doppel-Weltmeisterschaften 2027 in Igls sogar Schauplatz der Alpinrodel-Bewerbe sein.
© Kristen
Der gestrige Spatenstich für die Igler Alpinrodelbahn – nur ein weiteres Puzzleteil in der aktuellen Tiroler Infrastruktur-Offensive. Hochfilzen, Wattens, Innsbruck, überall fahren die Bagger auf. Die Sportszene kann sich freuen.
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