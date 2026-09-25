Großer Rückruf bei VW: Lenkungsausfall droht bei 2 Millionen Autos

Über 2 Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und seiner Tochter Audi könnten nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Problem haben. Wegen eines Schraubenabrisses könne es hier zu einem Lenkungsausfall kommen, wie aus Daten der Behörde hervorgeht. Um das Problem zu lösen, müsse die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt werden, hieß es vom KBA weiter.