Kind sperrte sich in München in Papiercontainer ein

Kein alltäglicher Einsatz für die Münchner Feuerwehr: Sie musste einen siebenjährigen Buben aus einem Papiermüllcontainer befreien. Das Kind hatte sich dort am Mittwochabend versehentlich eingesperrt, teilten die Einsatzkräfte mit.

Der Siebenjährige hatte zuvor mit einem weiteren Kind im Hinterhof eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Sendling gespielt. Er kletterte dabei in den Container. „Unglücklicherweise fiel plötzlich der Deckel herunter – direkt ins Schloss“, berichtet die Feuerwehr. Die Tonne konnte nicht mehr geöffnet werden.

Erwachsene mussten Feuerwehr rufen

Nachdem sein Freund erfolglos versucht hatte, den Siebenjährigen zu befreien, holte er schließlich die Mutter und einen Nachbarn zu Hilfe. Aber auch die Erwachsenen konnten die Tonne nicht öffnen und entschlossen sich deshalb, die Feuerwehr zu rufen.