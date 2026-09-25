Kind sperrte sich in München in Papiercontainer ein
Kein alltäglicher Einsatz für die Münchner Feuerwehr: Sie musste einen siebenjährigen Buben aus einem Papiermüllcontainer befreien. Das Kind hatte sich dort am Mittwochabend versehentlich eingesperrt, teilten die Einsatzkräfte mit.
Der Siebenjährige hatte zuvor mit einem weiteren Kind im Hinterhof eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Sendling gespielt. Er kletterte dabei in den Container. „Unglücklicherweise fiel plötzlich der Deckel herunter – direkt ins Schloss“, berichtet die Feuerwehr. Die Tonne konnte nicht mehr geöffnet werden.
Erwachsene mussten Feuerwehr rufen
Nachdem sein Freund erfolglos versucht hatte, den Siebenjährigen zu befreien, holte er schließlich die Mutter und einen Nachbarn zu Hilfe. Aber auch die Erwachsenen konnten die Tonne nicht öffnen und entschlossen sich deshalb, die Feuerwehr zu rufen.
Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die unglückliche Lage schnell beenden und die Papiertonne mit einer Spitzzange öffnen. Angst hatte der Siebenjährige nach Einschätzung der Feuerwehr nicht. Er sei sehr entspannt gewesen und habe sich nicht verletzt. Davon zeugt auch ein Foto, auf dem der Kleine zu sehen ist. Neugierig lugt er aus dem Einwurfschlitz des blauen 1100-Liter-Behälters. (TT.com)